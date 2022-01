Gastgeber Kamerun startet mit Sieg in Afrika Cup

Gastgeber Kamerun hat den Fußball-Afrika-Cup mit einem Sieg eröffnet. Die "unbezähmbaren Löwen" feierten vor rund 45.000 Zuschauern in Yaounde einen 2:1-Sieg über Burkino Faso. Gustavo Sangare brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung, zwei von Kapitän Vincent Aboubakar verwandelte Elfmeter (40., 45.+3) brachten die Wende zugunsten der Kameruner, bei denen Salzburg-Profi Jerome Onguene durchspielte.