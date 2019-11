Gleich zwei "Heimteams" beim Liga-Duell Sturm - WAC .

Auf den WAC wartet am Samstag in der Bundesliga ein ungewöhnliches Auswärtsspiel. Die Kärntner treten gegen Sturm Graz als Gast in der Merkur Arena an, wo sie fünf Tage später in der Europa League gegen Basaksehir Istanbul in der Kabine des Heimteams Platz nehmen. Salzburg setzt in Mattersburg wieder auf Rotation, Rapid will im Heimspiel gegen SKN St. Pölten voll punkten (alle Spiele 17.00 Uhr).