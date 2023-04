Fußball Gregoritsch zum vierten Mal in Elf des Tages im "kicker"

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Gregoritsch konnte einmal mehr glänzen Foto: APA/dpa

M ichael Gregoritsch ist nach seinem Doppelpack beim 4:0-Erfolg des SC Freiburg gegen Schalke 04 in der deutschen Bundesliga zum bereits vierten Mal in dieser Saison in die Elf des Tages des Fußball-Fachmagazins "kicker" gewählt worden. Der 29-jährige ÖFB-Teamstürmer traf via Linksschuss (7.) und mit dem Kopf (35.) und ist mit zehn Saisontoren die Nummer neun in der Liga-Schützenliste. In Pflichtspielen traf der Steirer 2022/23 schon 14-mal.