Großteil des Kaders bei Sturm Graz wieder im Training

Bei Sturm Graz wird der Großteil des Kaders laut Angaben des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Nach der Europa-League-Reise nach San Sebastian hatte bei den Steirern eine ganze Riege an Profis und Betreuern positive Coronatests abgegeben. Das Ligaspiel in Altach vor der Länderspielpause musste daraufhin abgesagt werden.