Laut Hasenhüttl hat das zu einem Teil damit zu tun, dass sich englische Clubs mehr von Medien und Fans abschotten würden. "Ich muss nicht jeden Tag den Medien erklären, warum ich jemanden nicht aufgestellt oder auf Dreierkette umgestellt habe." Außerdem ist der Coach in England gleichzeitig Manager "und damit auch für die Kaderplanung zuständig. Das erhöht deine Verantwortung und die Arbeitsintensität, aber auch die Wertschätzung, wenn es gut läuft".

In einer ausführlichen Geschichte in der aktuellen Ausgabe vom Montag beleuchtet der "Kicker" die Situation der Trainer in Deutschland. Auch in Österreich ist zuletzt eine Diskussion über die Schnelllebigkeit in der Branche in Gang gekommen. Seit Beginn der Vorsaison hat es in der heimischen Bundesliga über ein Dutzend Trainerwechsel gegeben. Nur zwei der zwölf Clubs, der TSV Hartberg und Aufsteiger WSG Wattens, setzen auf denselben Trainer wie vor einem Jahr.