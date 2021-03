Hattrick von Ronaldo bei Auswärtserfolg von Juventus .

Superstar Cristiano Ronaldo hat Titelverteidiger Juventus Turin in der Serie A praktisch im Alleingang zum dritten Sieg in Serie geschossen. Der portugiesische Fußball-Nationalheld erzielte am Sonntag beim 3:1 der "Alten Dame" in Cagliari bis zur 32. Minute alle drei Treffer, darunter war ein Elfmeter. Es war der zweitschnellste Hattrick von Anpfiff weg in der schon langen Karriere des 36-Jährigen. Ronaldo soll laut Gerüchten mit einer Rückkehr zu Real Madrid liebäugeln.