Hertha bezog mit 0:4 in Augsburg 4. Niederlage in Serie .

Hertha BSC hat in der deutschen Fußball-Bundesliga die vierte Niederlage in Serie kassiert und Trainer Ante Covic damit noch stärker unter Druck gesetzt. Die Berliner verloren am Sonntag beim FC Augsburg mit 0:4 und fielen in der Tabelle hinter den FCA auf Platz 14 zurück.