Herzog wurde im Sommer 2018 von Willi Ruttensteiner, dem Sportdirektor des israelischen Fußball-Verbands, nach Israel geholt. In der EM-Qualifikation beendet er mit seiner Auswahl den fünften Rang in der Österreich-Gruppe. Über das EM-Play-off hat Israel noch eine Chance auf eine Teilnahme an der ins kommende Jahr verschobenen Europameisterschaft.