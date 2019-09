Hinteregger fehlte in Polen aus disziplinären Gründen .

Martin Hinteregger hat im EM-Qualifikationsspiel Österreichs in Polen nicht aufgrund einer Wadenverletzung gefehlt. Wie am Mittwoch in der "Kleinen Zeitung" und den "Salzburger Nachrichten" berichtet wurde, verzichtete Teamchef Franco Foda aus disziplinären Gründen auf den Verteidiger von Eintracht Frankfurt. Laut ÖFB hat sich Hinteregger inzwischen bei Foda sowie der Mannschaft entschuldigt.