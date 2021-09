Ibrahimovic für WM-Qualifikationsspiele nominiert .

Wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag ist Fußballstar Zlatan Ibrahimovic wieder ins Aufgebot der schwedischen Nationalmannschaft berufen worden. Der Stürmer vom AC Milan gehört zum 25-köpfigen Kader für die kommenden beiden WM-Qualifikationsspiele Anfang Oktober, wie Nationaltrainer Janne Andersson am Dienstag bekanntgab. Ibrahimovic ist mit 62 Toren in 118 A-Länderspielen Rekordtorschütze des schwedischen Nationalteams. Er wird am 3. Oktober 40 Jahre alt.