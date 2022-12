Fußball-Idol Pelé-Tochter vom Krankenbett: "Noch eine Nacht zusammen"

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Pele kämpft gegen Krebserkrankung (Archivbild) Foto: APA/dpa

D ie Tochter von Brasiliens Fußball-Idol Pelé hat ein Foto des dreimaligen Weltmeisters veröffentlicht, dessen Gesundheitszustand sich in den vergangenen Tagen erneut verschlechtert hat. Auf dem Bild ist der 82-Jährige im Krankenbett zu sehen, dabei hält er seine Tochter Kely Nascimento im Arm. "Wir machen hier weiter, im Kampf und im Glauben. Noch eine Nacht zusammen", schrieb sie in der Nacht zum Samstag in ihrem Instagram-Posting dazu.