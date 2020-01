Inter nach 3:1 bei Napoli weiter punktgleich vor Juve .

Inter Mailand bleibt in Italiens Fußball-Serie A an der Spitze. Die Mailänder gewannen am Montagabend ihr Auswärtsmatch der 18. Runde beim SSC Napoli 3:1, wobei Romelu Lukaku mit einem Doppelpack (14./33.) die Vorentscheidung herbeigeführt hatte. ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro blieb auf der Bank. Davor hatte Meister Juventus Turin mit einem Heim-4:0 gegen Cagliari vorgelegt.