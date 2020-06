Interkontinentale Play-offs für Katar-WM erst Juni 2022 .

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie werden die letzten Teilnehmer für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar erst Mitte 2022 feststehen. Die interkontinentalen Play-off-Qualifikationsspiele werden von März auf Juni verschoben, wie das FIFA-Council am Donnerstag in einer Videokonferenz beschloss.