Iran löst vorzeitig Ticket für WM-Endrunde in Katar

Dem Iran ist die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres nicht mehr zu nehmen. Die Mannschaft des 53-jährigen kroatischen Trainers Dragan Skocic feierte am Donnerstag in Teheran einen 1:0-Heimsieg gegen den Irak, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Als neuer Tabellenführer der Gruppe A der 3. Runde in der Asien-Qualifikation sind die Iraner nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen, die zur direkten WM-Teilnahme berechtigen.