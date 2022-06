Fußball Italien und Deutschland trennen sich in Bologna 1:1

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Alessandro Florenzi nimmt Maß, Joshua Kimmich hat ihn genau im Blick Foto: APA/AFP

I talien ist mit einem Achtungserfolg in die neue Nations-League-Saison gestartet. In der Gruppe 3 der Liga A erreichte der personell runderneuerte Fußball-Europameister am Samstag in Bologna ein 1:1 im Prestigeduell mit Deutschland. Lorenzo Pellegrini (70.) von der AS Roma brachte die Italiener in Führung, Joshua Kimmich (73.) war kurz darauf mit dem Ausgleich zur Stelle. Erster Tabellenführer der Gruppe ist Ungarn.