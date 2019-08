Juventus startete neue Saison mit 1:0 in Parma .

Giorgio Chiellini (21.) hat Italiens Fußball-Serienmeister Juventus Turin zum Auftakt der Serie A am Samstag einen 1:0-(1:0)-Sieg in Parma beschert. Ohne Trainer Maurizio Sarri, der an einer Lungenentzündung laboriert, dominierten die Gäste, alleine Superstar Cristiano Ronaldo ließ mehrere Möglichkeiten aus. Sein vermeintliches Tor (36.) wurde nach Videostudium wegen Abseits aberkannt.