Die "Alte Dame" feierte am Mittwochabend im Coppa-Italia-Endspiel in Reggio Emilia gegen Atalanta Bergamo einen hartumkämpften, aber doch verdienten 2:1-Erfolg. Für die in der Liga enttäuschende Truppe von Coach Andrea Pirlo ist es der erste Cupsieg seit 2018. Außenseiter Bergamo hat den Cup bisher nur einmal im Jahr 1963 gewonnen.

Der 21-jährige Schwede Dejan Kulusevski traf in der 31. Minute ansatzlos mit links ins lange Eck. Die Antwort von Atalanta ließ aber nicht lange auf sich warten, der Ukrainer Ruslan Malinowskij glich zehn Minuten später aus. Juve drückte nach der Pause auf den Siegestreffer, hatte vorerst aber bei einem Stangentreffer von Federico Chiesa Pech (60.). Seine zweite Topchance verwertete Chiesa dann, avancierte in der 73. Minute zum Matchwinner. Kulusevski hatte mit einem Doppelpass die Vorarbeit geleistet.

Im Tor stand Gianluigi Buffon, der sich also mit einem Titel von Juve verabschieden kann.