Laut Medienberichten wird der ursprünglich bis 2020 vertraglich gebundene 29 Jahre alte Mittelfeldspieler ohne Kaufoption für ein halbes Jahr an den französischen Erstligisten AS Monaco verliehen. Der BVB hat den Wechsel zunächst jedoch nicht bestätigt. Kagawa war 2014 mit großen Erwartungen von Manchester United zum BVB zurückgekehrt. Doch anders als in seinen ersten Jahren beim Revierclub zwischen 2010 und 2012 erreichte er nur noch selten das Niveau eines Schlüsselspielers. Zuletzt musste er zumeist mit einem Platz auf der Tribüne vorliebnehmen.

Unter die Regie von Trainer Lucien Favre wurde Kagawa in dieser Bundesliga-Saison nur insgesamt 98 Minuten lang eingesetzt. Deshalb hatte er bereits vor Wochen um seine Freigabe gebeten und wollte eigentlich nach Spanien wechseln. Angebote aus der Primera Division blieben bisher jedoch aus. Der japanische Fußball-Nationalspieler wäre damit nach Alexander Isak (Willem II) und Sebastian Rode (Frankfurt) der bereits dritte zuletzt nicht eingesetzte Spieler, der den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga in dieser Transferperiode verlässt.

Die als Tabellen-19. vom Abstieg bedrohten Monegassen hatten im Winter eine Transferoffensive gestartet und sich von Trainer Thierry Henry getrennt. Gemeinsam mit den Neuzugängen Cesc Fabregas, Naldo, Fode Ballo-Toure, Gelson Martins und William Vainqueur könnte Kagawa für eine Trendwende sorgen. Mit Naldo (Schalke), Benjamin Henrichs (Leverkusen) und Diego Benaglio (Wolfsburg) spielen bereits drei ehemalige Bundesligaspieler in Monaco.