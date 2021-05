Kalajdzic schießt Stuttgart zu 2:1-Sieg gegen Augsburg .

Sasa Kalajdzic hat den VfB Stuttgart am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit seinem 15. Saisontreffer zum Sieg geführt. Der österreichische Teamstürmer erzielte beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Augsburg per Kopf das Siegestor (74.) und verdarb FCA-Trainer Markus Weinziel dessen Comeback. Nach Treffern von Philipp Förster (11.) und dem Ausgleich durch Augsburg-Stürmer Florian Niederlechner (59.) war Kalajdzic nach einer Flanke von Darko Churlinov zur Stelle.