Vor wenigen Wochen hatte der FC Liverpool kolportierte 75 Millionen Euro für den brasilianischen Teamtormann Alisson an die AS Roma gezahlt. Kepa wird bei Chelsea Thibaut Courtois ersetzen. Der als bester Schlussmann der WM ausgezeichnete Belgier wechselt zu Real Madrid. Dort erhält der 26-Jährige einen Sechsjahresvertrag und soll am (heutigen) Donnerstag um 13.00 Uhr vorgestellt werden.