Klopp fordert Team auf, nicht zu viel Trübsal zu blasen

Werbung

Für die "Reds" endete eine Serie von zwölf Liga-Heimsiegen in Folge zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Statt den Druck auf Manchester City deutlich zu erhöhen, konnte man vor dem Sonntagsspiel der "Citizens" gegen Newcastle United nur mit dem Titelrivalen nach Punkten gleichziehen. Drei Runden stehen danach noch auf dem Programm. Liverpool hofft noch auf das historische Quadruple, also vier Titel in einer Saison. Der Ligacup wurde schon gewonnen, in der Champions League und im FA-Cup steht der Topclub im Finale.

"Es ist so unwahrscheinlich, das zu schaffen. Es kommt nicht von ungefähr, dass es in England noch kein Team geschafft hat. Wir werden aber weiter alles versuchen", verlautete Klopp. Luis Diaz (74.) rettete seiner Mannschaft immerhin noch einen Punktgewinn, nachdem Tottenham durch Son Heung-min (56.) in Führung gegangen war. Die "Spurs" sind als Fünfter weiter voll dabei im Kampf um die vier Champions-League-Startplätze. "Wir haben es uns verdient, da im Rennen dabei zu sein", betonte Tottenham-Coach Antonio Conte.

Ein Punkt fehlte vorerst auf den Vierten Arsenal, der am Sonntag noch Leeds United empfing. Am Donnerstag folgt dann das wichtige Nord-London-Derby.