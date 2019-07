Die "Blues" gaben am Donnerstagvormittag bekannt, dass die 41-jährige Club-Ikone einen Dreijahresvertrag unterschrieben habe. Lampard hatte 13 Jahre seiner Profikarriere für die Londoner gespielt und dabei drei Premier-League-Titel sowie jeweils einmal die Champions (2012) und Europa League (2013) gewonnen.

Zuletzt hatte der ehemalige Mittelfeldspieler, der 106 Ländermatches (29 Tore) für England bestritten hatte, den Zweitligisten Derby County betreut, mit dem er erst im Play-off-Finale am Premier-League-Aufstieg gescheitert war. "Ich bin unglaublich stolz, zu Chelsea als Cheftrainer zurückzukehren", betonte Lampard in einer Club-Aussendung. "Jeder kennt meine Liebe zu diesem Club und unsere gemeinsame Geschichte."

Lampard wird Nachfolger des Italieners Maurizio Sarri, der nach der abgelaufenen Saison vom Europa-League-Sieger und Meisterschaftsdritten zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin gewechselt war. "Als er im Februar 2017 die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat, hinterließ er als Spieler ein beachtliches Vermächtnis", schrieb Chelsea über Lampard. "Wir hoffen, dass ihm das als Trainer auch gelingt." Die in der Sommervorbereitung in Saalfelden einquartierten "Blues" bestreiten am 31. Juli ein Testspiel im Stadion Wals-Siezenheim gegen Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg.