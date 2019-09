Kroatien in EM-Quali nur 1:1 in Aserbaidschan .

Vizeweltmeister Kroatien hat sich in der EM-Qualifikation mit einem 1:1 in Aserbaidschan begnügen müssen. Weltfußballer Luka Modric brachte die Gäste am Montag in der 11. Minute per Hand-Elfmeter zwar programmgemäß in Führung, dem eingewechselten Tamkin Khalilzade (72.) gelang jedoch noch der Ausgleich. Für Aserbaidschan war es der erste Punktgewinn im vierten Quali-Spiel für die Endrunde 2020.