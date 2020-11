LASK gewann durch Eggestein-Doppelpack gegen Altach .

Der LASK hat in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an Red Bull Salzburg gehalten. Die Linzer besiegten am Sonntag zu Hause den SCR Altach mit 3:0 und liegen wieder zwei Punkte hinter dem Tabellenführer. Parallel dazu verpasste der WAC den dritten Sieg in Folge verpasst. Die Wolfsberger lagen gegen Ried bis zur 85. Minute voran, ehe Marco Grüll per Foul-Elfmeter noch den 1:1-Endstand erzielte. Ab Abend steigt dann das Wiener Derby Rapid gegen die Austria.