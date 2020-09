Der LASK empfängt am Donnerstag den slowakischen Club Dunajska Streda, Sporting tritt im eigenen Stadion gegen den schottischen Vertreter Aberdeen an. Sofern sich die Linzer und die Portugiesen durchsetzen, kommt es zum direkten Kräftemessen - wie im Vorjahr, als der LASK in der Europa-League-Gruppenphase gegen Sporting auswärts 1:2 verlor und daheim 3:0 gewann. Seither haben die Grün-Weißen unter anderem Topstar Bruno Fernandes an Manchester United verkauft.

Das Duell am 1. Oktober wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie in einem Spiel entschieden, der Sieger steht in der Europa-League-Gruppenphase. Weitere mögliche LASK-Gegner wären die Sieger aus Mura (SLO) gegen PSV Eindhoven und FC Kopenhagen gegen Hartberg-Bezwinger Piast Gliwice gewesen.