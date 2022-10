Fußball Lazio besiegt Midtjylland - Betis, Gilloise im Achtelfinale

Lazio bejubelte Heimsieg über Midtjylland Foto: APA/AFP

L azio Rom hat sich in eine gute Ausgangsposition für den direkten Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Europa-League gebracht. Die Italiener feierten am Donnerstag in der Gruppe F einen 2:1-Heimsieg gegen Midtjylland, nächsten Donnerstag letzter Gegner von Sturm Graz, und übernahmen vorerst die Tabellenführung. Betis Sevilla und und St. Gilloise haben sich den Gruppensieg gesichert und stehen damit im Achtelfinale.