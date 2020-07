Lazio patzt erneut, Juve kann davonziehen .

Die Chancen von Lazio Rom im Titelkampf der italienischen Fußball-Serie-A schwinden nach der dritten Niederlage in Serie weiter. Der Hauptstadtclub unterlag am Samstag zu Hause trotz 1:0-Führung Sassuolo Calcio 1:2 (1:0). Tabellenführer Juventus Turin hat damit die Möglichkeit, seinen Vorsprung am Abend mit einem Heimsieg gegen Atalanta Bergamo auf zehn Punkte zu vergrößern.