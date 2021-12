Leader Chelsea kassiert 2:3-Niederlage bei West Ham

Nach der zweiten Saisonniederlage hat Chelsea in der englischen Fußball-Premier-League die Tabellenführung verloren. Der Spitzenreiter unterlag am Samstag zum Auftakt der 15. Runde trotz zweimaliger Führung bei West Ham United mit 2:3. Liverpool setzte sich dann mit einem Last-Minute-1:0 gegen Wolverhampton an die Spitze.