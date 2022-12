Fußball-Legende Pelés Gesundheitszustand verbessert sich

Die Welt sorgt sich um Pelé Foto: APA/Reuters

D er Gesundheitszustand der brasilianischen Fußball-Legende Pelé hat sich verbessert. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten medizinischen Bericht des Albert-Einstein-Krankenhauses in Sao Paulo hervor. Laut den behandelnden Ärzten gibt es aber weiterhin keine Prognose darüber, wann der 82-Jährige nach Hause entlassen werden kann. Pelé, der seit längerem gegen Dickdarmkrebs kämpft, war Ende November erneut in stationäre Behandlung gekommen.