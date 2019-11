Leipzig laut "Sport Bild" an Haaland interessiert .

Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig rechnet sich offenbar Chancen auf eine Verpflichtung von Salzburgs Topstürmer Erling Haaland aus. Das berichtet die "Sport Bild". Der 19-jährige Norweger traf diese Saison in 18 Pflichtspielen 26 Mal, darunter 15 Mal in der Liga und sieben Mal in der Champions League, was ihn so richtig ins internationale Rampenlicht brachte.