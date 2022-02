Leipzig nach 1:0 in Bochum auf Champions-League-Platz

Für den Franzosen Nkunku war es bereits der 14. Saisontreffer in der Bundesliga. Die Vorbereitung auf die Partie verlief für die Gäste nicht wie erwünscht. Nach einem Zwischenfall mit dem Mannschaftsbus, bei dem dieser beschädigt wurde, mussten Spieler und Trainer mit Taxis die rund 45 Kilometer lange Strecke vom angemieteten Quartier nach Bochum fahren. Das Team kam verspätet im Stadion an.

Weiter Diskussionen gibt es auch um die Ansetzung des Europa-League-Achtelfinales gegen Spartak Moskau. Der Club twitterte am Sonntag, dass er sich in intensiven Gesprächen mit der UEFA befinde. Man gehe von einer zeitnahen Entscheidung aus. Nach derzeitigem Stand haben die Leipziger am 10. März Heimrecht, das Rückspiel soll am 17. März auf neutralem Boden ausgetragen werden. Nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine mehren sich aber Stimmen, die einen Boykott des russischen Sports fordern.