Der 30-jährige österreichische Fußball-Internationale wurde von Trainer Julian Nagelsmann aus dem Aufgebot gestrichen. Das geht aus der Kader-Nominierung der Leipziger hervor, die am Mittwoch auf der UEFA-Homepage veröffentlicht wurde.

Ilsanker kam in der vergangenen Saison noch auf 34 Pflichtspiel-Einsätze für Leipzig, unter Nagelsmann spielte der Defensivmann bisher keine Rolle. Dagegen wurde Neuzugang Hannes Wolf trotz seiner schweren Knöchelverletzung für die Champions League nominiert. Mit seinem Einstand ist erst in der Rückrunde zu rechnen. Die Leipziger bestreiten ihr erstes Spiel in der Königsklasse am 17. September bei Benfica Lissabon. Weitere Gegner in der Gruppe G sind Zenit St. Petersburg und Olympique Lyon.

Marcel Sabitzer und Konrad Laimer sind bei Leipzig ebenfalls dabei. Bei den Bayern spielt David Alaba, bei Leverkusen Ersatztorhüter Ramazan Özcan, Aleksandar Dragovic und Julian Baumgartlinger. Dinamo Zagreb tritt mit Emir Dilaver in der Königsklasse an, Inter Mailand mit Valentino Lazaro. Aus der heimischen Liga mischt Red Bull Salzburg erstmals in der Champions League mit.