Leo Windtner will weitere Amtszeit als ÖFB-Präsident .

Leo Windtner strebt eine weitere Amtszeit als Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) an. "Ich habe den Vorsitzenden der Wahlkommission mitgeteilt, dass ich bereit bin, noch einmal zu kandidieren", sagte der Oberösterreicher der APA. Der ÖFB-Wahlausschuss, der nahezu identisch mit dem ÖFB-Präsidium ist, tagt am Freitag in Wien. Mit einer Entscheidung über einen längeren Verbleib von Windtner ist dabei allerdings noch nicht zu rechnen.