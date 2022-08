Fußball Ligaspiel Rapid - Hartberg wird auf Herbst verschoben

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ferdinand Feldhofer und sein Team bekommen mehr Regerationszeit Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D as Fußball-Bundesligaspiel der 5. Runde zwischen Rapid und dem TSV Hartberg wird auf Wunsch der Hütteldorfer in den Herbst verschoben. Wie die Bundesliga am späten Donnerstagabend bekanntgab, haben die Grün-Weißen aufgrund ihres Weiterkommens in der Conference-League-Qualifikation einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Partie hätte eigentlich am 21. August (17.00 Uhr) stattfinden sollen, einen Ersatztermin gibt es noch nicht.