Liverpool bezieht mit 2:3 gegen West Ham erste Niederlage

Liverpool hat am 11. Spieltag der englischen Fußball-Premier-League die erste Niederlage der laufenden Saison kassiert. Im Auswärtsspiel bei Rapids Europa-League-Gegner West Ham United verloren die "Reds" am Sonntag 2:3 (1:1). Nach dem zweiten sieglosen Ligaspiel in Serie rutschte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp in der Tabelle hinter West Ham auf den vierten Platz ab.