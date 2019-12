Liverpool geht Salzburg-Spiel "wie Finale" an .

Liverpool geht das Champions-League-Auswärtsspiel in Salzburg laut Trainer Jürgen Klopp "wie ein Finale" an. "Wir wissen das seit zwei Wochen und wir müssen dafür bereit sein", sagte der Deutsche bei einem Pressetermin am Montagabend. "Wir sind kein typischer Champions-League-Sieger, wir sind immer noch gierig. Wir werden um unser Leben rennen. Wir werden alles geben", kündigte er an.