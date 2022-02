Liverpool nach Kantersieg nur noch drei Punkte hinter City

Liverpool hat sich im wieder spannenden Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League keine Blöße gegeben. Die "Reds" fertigten Leeds United in einem Nachtragsspiel am Mittwoch mit 6:0 (3:0) ab und verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer Manchester City auf nur noch drei Punkte. Für das Team von Trainer Jürgen Klopp war es der neunte Pflichtspielsieg in Folge. Ein direktes Duell der beiden Titelrivalen ist im April noch ausständig.

