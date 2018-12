Die "Reds" feierten am Sonntagabend im Merseyside Derby gegen den Stadtrivalen Everton einen 1:0-Sieg in letzter Sekunde, denn Divock Origi erzielte den Siegtreffer erst in der 96. Minute. Zuvor hatte Chelsea mit einem 2:0-Heimsieg über Schlusslicht Fulham den Sprung auf Rang drei geschafft und Arsenal im Nordlondoner Derby gegen den Erzrivalen Tottenham Hotspur 4:2 (1:2) gewonnen. Damit stießen die "Gunners" auf Platz vier vor, Tottenham ist nun punktegleich Fünfter.

Doppel-Torschütze Pierre-Emerick Aubameyang (10./Elfmeter, 56.), Alexandre Lacazette (75.) und Lucas Torreira (77.) erzielten die Treffer für Gastgeber Arsenal. Für Tottenham hatten Eric Dier (30.) und Harry Kane (34./Elfmeter) die zwischenzeitliche 2:1-Führung herausgeschossen.

Chelsea behielt dank Toren von Pedro (4.) und Ruben Loftus-Cheek (82.) die Oberhand im Lokalduell im Südwesten Londons. Die "Blues" liegen damit weiter sieben Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City, der bereits am Samstag Mittelständler Bournemouth mit 3:1 bezwungen hatte.