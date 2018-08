Liverpool schlug West Ham klar mit 4:0 .

Liverpool ist mit einem klaren Heimsieg über West Ham United in die neue Premier-League-Saison gestartet. Die Reds setzten sich am Sonntag an der heimischen Anfield Road mit 4:0 durch. Marko Arnautovic konnte wie die gesamte Elf von West Ham kaum Akzente setzen, der ÖFB-Internationale wurde in der 67. Minute ausgetauscht.