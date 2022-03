Liverpool trotz 0:1 gegen Inter im CL-Viertelfinale

Liverpool steht trotz einer Heimniederlage im Viertelfinale der Fußball-Champions-League. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp unterlag am Dienstag an der Anfield Road Inter Mailand mit 0:1 (0:0), schaffte aber dank des 2:0-Auswärtserfolgs im Hinspiel Mitte Februar den Aufstieg. Lautaro Martinez (62.) erzielte den Treffer für die Gäste, die unmittelbar danach jedoch in Unterzahl gerieten. Alexis Sanchez sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (63.).

