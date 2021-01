Liverpool zurück im Titelrennen .

Liverpool hat sich im Rennen um den englischen Fußball-Meistertitel zurückgemeldet. Der Titelverteidiger landete nach seiner Durststrecke am Sonntag den zweiten Auswärtssieg in Folge in London. Drei Tage nach einem 3:1 bei Tottenham setzten sich die "Reds" mit demselben Ergebnis auch bei West Ham durch.