Man-City-Stürmer Aguero erfolgreich am Knie operiert .

Topstürmer Sergio Aguero vom englischen Fußballmeister Manchester City ist bereits am Mittwoch in Barcelona erfolgreich an seinem verletzten linken Knie operiert worden. "Alles ist gut gegangen, und ich werde bald mit der Reha beginnen", teilte der 32-jährige Argentinier auf Twitter mit.