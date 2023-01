Werbung

Daran änderten auch die Einwechslungen von Erling Haaland und Kevin de Bruyne in der zweiten Hälfte nichts. Neben Southampton schaffte auch Nottingham mit einem 4:3 im Elferschießen über Wolverhampton den Sprung unter die letzten vier. Bereits am Dienstag waren Manchester United und Newcastle in die Vorschlussrunde eingezogen.