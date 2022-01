Manchester City nach 1:0 gegen Chelsea 13 Punkte voran

Manchester City hat einen weiteren großen Schritt in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung gemacht. Das Team von Trainer Pep Guardiola besiegte im Schlager der Fußball-Premier-League am Samstag den Zweiten Chelsea daheim mit 1:0 und vergrößerte den Vorsprung auf 13 Punkte. Die Londoner müssen den Titel damit wohl abhaken und sich auf die Qualifikation für die Champions League konzentrieren. Der Dritte Liverpool hat 14 Zähler Rückstand, aber zwei Partien in der Hinterhand.