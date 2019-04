Manchester United blamierte sich bei Everton mit 0:4 .

Manchester United rutscht immer tiefer in die sportliche Krise. Nach einer komplett enttäuschenden Leistung verlor der englische Fußball-Rekordmeister am Sonntag in der Premier League 0:4 bei Everton. Es war wettbewerbsübergreifend die fünfte Auswärtsniederlage nacheinander für die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer - die längste Auswärts-Pleitenserie seit 1981.