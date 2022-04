Fußball Manchester United und Chelsea trennen sich 1:1

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Rangnick Donnerstag noch im Old Trafford, Freitag vielleicht ÖFB-Coach Foto: APA/AFP

M anchester United hat am Donnerstag wohl die letzte halbwegs seriöse Chance auf einen Startplatz in der kommenden Saison der Fußball-Champions-League verspielt. Der englische Rekordmeister kam daheim gegen den Dritten Chelsea nicht über ein 1:1 hinaus und liegt damit als Tabellensechster nach Verlustpunkten gerechnet elf Zähler hinter dem Vierten Arsenal. Marcos Alonso brachte die Gäste in Führung (60.), Cristiano Ronaldo gelang der Ausgleich (62.).