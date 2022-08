Fußball ManUnited holt mit 2:1 gegen Liverpool ersten Saisonsieg

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Sancho leitete den Sieg mit einem sehenswerten Treffer ein Foto: APA/AFP

M anchester United hat in der Premier League die ersten Zähler angeschrieben und Liverpool eine veritable Krisenstimmung beschert. Im Duell der Erzrivalen setzten sich die "Red Devils" am Montagabend im heimischen Old Trafford mit 2:1 (1:0) durch. Jadon Sancho (16.) und Marcus Rashford (53.) trafen für United, Mohamed Salah (81.) gelang für die Gäste nur noch das Anschlusstor. United liegt in der Tabelle nun vor Liverpool, das erst zwei Punkte aus drei Runden gesammelt hat.