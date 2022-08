Fußball Marsch-Truppe Leeds United montiert Chelsea ab

Marsch (r.) gratulierte Aaronson bei dessen Auswechslung Foto: APA/AFP

L eeds United ist in der englischen Fußball-Premier-League nach drei Runden weiter ungeschlagen und hat am Sonntag erstmals auch einen großen Namen zu Fall gebracht. Die Mannschaft von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch feierte ein 3:0 an der Elland Road gegen Chelsea. Dem früheren Salzburger "Bullen" Brenden Aaronson (33.) gelang wie Rodrigo (37.) und Jack Harrison (69.) ein Treffer. In der Tabelle nahm Leeds gemeinsam mit Tottenham vorerst den zweiten Platz hinter Arsenal ein.