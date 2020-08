Matuidi wechselt von Juventus zu Inter Miami .

Ein Fußball-Weltmeister kickt demnächst in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS). Wie Inter Miami am Donnerstag mitteilte, setzte der Franzose Blaise Matuidi seine Unterschrift unter einen Vertrag bei dem Club. Der 33-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt beim italienischen Meister Juventus Turin engagiert gewesen, am Mittwoch gaben beide Parteien die Vertragsauflösung bekannt.