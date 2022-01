Messi bei PSG positiv auf Corona getestet

Beim französischen Top-Team Paris Saint-Germain sind Lionel Messi, Juan Bernat, Nathan Bitumazala und Sergio Rico positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte der Fußballverein aus der Ligue 1 am Sonntag mit. Tags zuvor hatte PSG über positive Ergebnisse informiert, allerdings keine Namen genannt. Die Spieler befinden sich in Isolation. Ein weiterer mutmaßlicher Fall aus dem Betreuungspersonal wurde am Sonntag nicht bestätigt.